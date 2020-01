Unfall in Lebenstedt – Fahrzeughalter wird gesucht

Der Unfall ereignete sich an der Straße Am Schölkegraben.

Nach einem Unfall sucht die Polizei den Halter des beschädigten Autos. Nach ihren Angaben hatte sich der Unfall an der Straße Am Schölkegraben in Höhe einer Apotheke am vergangenen Freitag, 24. Januar, 18 Uhr, ereignet. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer eines grauen Opel Omega beim Fahren aus einer Parklücke den vor ihm geparkten Wagen im Heckbereich beschädigt hatte.

Der Verursacher sei zunächst geflüchtet, sei jedoch geraume Zeit später wieder an die Unfallstelle gekommen. Zu diesem Zeitpunkt sei das geschädigte Fahrzeug nicht mehr dort gewesen.

Zeugen oder der Halter des beschädigten Autos werden sich unter (05341) 18970 an die Polizei.