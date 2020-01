112.800 Euro in Salzgitter erbeutet – Mann bestreitet die Tat

Rückblick: 10. Januar 2018, 4.15 Uhr. Ein ohrenbetäubender Knall reißt viele Menschen am Fredenberg aus dem Schlaf. Am Kurt-Schumacher-Ring kommt es in der Filiale der Braunschweigischen Landessparkasse zu einer Detonation. Zu diesem Zeitpunkt hatten unbekannte Täter zwei Geldautomaten gesprengt....