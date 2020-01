Die Lebenstedter Polizei ermittelt zu den Gaststätten-Einbrüchen am Teichwiesenweg und Am Schölkegraben.

Lebenstedt. Die Täter erbeuten zwischen Mittwoch und Donnerstag in beiden Fällen Bargeld. Die Polizei ermittelt nun – und bittet um Hinweise.

Zwei Gaststätten-Einbrüche innerhalb einer Nacht in Lebenstedt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Lebenstedt zu gleich zwei Einbrüchen in Gaststätten gekommen.

Zwischen 22 und 10 Uhr brachen Unbekannte in eine Gastronomie am Teichwiesenweg ein, nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie dort Bargeld, wie Polizeisprecher Frank Oppermann mitteilt.

Zwischen 2 und 5.30 Uhr gelangten dann ebenfalls bislang nicht ermittelte Täter in eine weitere Gaststätte in der Straße „Am Schölkegraben“ – dort hatten sie laut Oppermann zuvor ein Fenster eingeschlagen. In der Folge brachen sie die Gaststätten-Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld entwendet.

Ob ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten besteht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben, so Oppermann weiter.

Hinweise an die Polizei unter (05341) 18970.