Gelungener närrischer Nachmittag in Salzgitter

Schunkeln, singen, witzige oder scharfzüngige Büttenreden und Tanzmariechen, all das gehört zum Karneval. Diese „Zutaten“ und vieles mehr bot am Samstagnachmittag der Seniorenkarneval im großen Saal im Hotel am See in Lebenstedt. Ein fröhlicher, närrischer Nachmittag für rund 160 Salzgitteraner...