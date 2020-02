Kunstwerk für die Stadtbibliothek in Salzgitter-Lebenstedt

Der Maler Wolfgang Brun übergab am Mittwoch im Nachgang zu seiner Ausstellung eines seiner Werke als Geschenk an die Stadtbibliothek Salzgitter. Brun präsentierte vom 20. September 2019 bis 7. Februar seine Bilder unter dem Motto „The World in Color“ in der Stadtbibliothek Salzgitter-Lebenstedt.

Ganz nach seiner Devise „Kunst ist kein Selbstzweck“ hatte der in Salzgitter lebende Künstler am Tag seiner Vernissage eines seiner großformatigen Bilder versteigern lassen, wie die Stadt Salzgitter mitteilt. Der Erlös ging an den Verein „Wir helfen Kindern“. Auch den Erlös aller weiteren verkauften Bilder spendete er zu 50 Prozent an den Verein.

Brun machte der Stadtbibliothek noch ein ganz besonderes Geschenk: Die Mitarbeiterinnen durften sich eines seiner Bilder für die Stadtbibliothek aussuchen. Am Mittwoch übergab er dies an den Stadtrat Jan Erik Bohling und die stellvertretende Leiterin der Bibliothek Barbara Henning. „Ich danke Herrn Brun für sein uneigennütziges Engagement für den Verein ,Wir helfen Kindern‘ und für das Kunstwerk, welches nun die Wände unserer Stadtbibliothek verschönern wird“ betonte Stadtrat Jan Erik Bohling bei der Übergabe, heißt es in der Mitteilung. red