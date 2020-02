Hootin’ the Blues begeistert Publikum in Lebenstedt

Sie kamen aus Münster angereist und begeisterten ihr Publikum. Beim zweiten Kulturfrühstück 2020 in der Begegnungsstätte Brücke in Fredenberg zeigten die drei Musiker von der Gruppe „Hootin’ the Blues“ ihre ganze Bandbreite ihres Könnens. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Instrumenten – darunter...