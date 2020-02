Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben am Sonntag, 23. Februar, in der Zeit zwischen 17.30 und 22.30 Uhr in Thiede an der Danziger Straße über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung eingedrungen. Aus den Räumen entwendeten sie Bargeld in unbekannter Menge, berichtet die Polizei, die Zeugen um Hinweise bittet.

Kontakt: (05341) 18970.