Unbekannte wüten in Schule in Fredenberg

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte im Schulzentrum Fredenberg am Hans-Böckler-Ring gewütet. Sie rissen einen Abfalleimer aus Metall aus der Verankerung und schlugen damit eine Scheibe zur Aula ein. Dann brachen sie ins Schulgebäude ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen wenden sich an die Polizei Salzgitter: (05341) 18970.