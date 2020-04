Stark unterernährt und mit Verletzungen an den Augen – so fand ein Tierarzt in Salzgitter am Samstag einen Hund vor (Symbolbild).

Stark unterernährt und mit Verletzungen an den Augen – so fand ein Tierarzt in Salzgitter am Samstag einen Hund vor. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, musste sich der Vierbeiner einer Notbehandlung unterziehen.

Strafverfahren gegen Besitzer eingeleitet

Anschließend übergaben die Beamten ihn an die Züchterin. Gegen den Hundehalter, ein 27-jähriger Mann aus Salzgitter Lebenstedt, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen Tierschutzgesetz ein. feu