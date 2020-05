LKW stößt in Lebenstedt beim Abbiegen gegen Auto

Nach einer Unfallflucht in Lebenstedt auf der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes am Donnerstag, 28. April, 9.50 Uhr, ermittelt die Polizei. Das Fahrzeugheck eines größeren Lastwagens schwenkte beim Abbiegen nach rechts offensichtlich derart weit aus, dass es links einen auf einem Fahrstreifen für den Geradeausverkehr befindlichen Audi Q 5 am rechten Außenspiegel beschädigte, beschreibt die Polizei den Ermittlungsstand.

Schaden mindestens 300 Euro

Es sei Schaden von mindestens 300 Euro entstanden. Der Lastwagenfahrer habe seine Fahrt fortgesetzt. Laut Zeugen habe es sich um einen LKW mit gelber Plane gehandelt. Möglich sei, dass der Fahrer den Unfall nicht bemerkt habe. Zeugen: (05341) 1897.