Betrunkene kracht mit Auto gegen Lagerhalle in Engelnstedt

Vermutlich auch aufgrund ihres Alkoholkonsums in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit ist eine 31-jährige Autofahrerin am Dienstagabend auf der Gustav-Hagemann-Straße mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen. Ihr Auto durchbrach einen Zaun und kollidierte mit einer Lagerhalle. Durch den Unfall wurde der 17-jährige Beifahrer leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung der Fahrerin fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folgen. Den insgesamt entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.