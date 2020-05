Autofahrer flüchtet nach Parkrempler in Lebenstedt

Der Fahrer eines roten Pkw hat am Dienstag gegen 11 Uhr beim Anfahren aus einer markierten Parkfläche am Wildkamp in Lebenstedt einen rechts neben ihm geparkten Pkw beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Laut eines Zeugen habe eine ältere Person im Fahrzeug gewartet. Nach dem Einsteigen der Begleiterin soll der Mann noch bei geöffneter Beifahrertür angefahren sein und dabei das rechts neben ihm stehende Fahrzeug, einen Hyundai, beschädigt haben. Laut Zeugenaussagen könnte der Unfallfahrer einen roten Pkw Ford gefahren haben. Das Autokennzeichen begann mit PE (Landkreis Peine) und enthielt die Buchstaben C bzw. Z sowie die Zahlen 0, 1 und/oder 2. Laut Polizei ist ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. Zeugen melden sich mit der Polizei Salzgitter, (05341) 18970.

