Kinderbibliothek in Lebenstedt ist wieder geöffnet

Nachdem die Kinderbibliothek umfangreich saniert wurde, ist diese im Untergeschoss der Stadtbibliothek in Lebenstedt seit Dienstag, 12. Mai, wieder für die jüngsten Leserinnen und Leser geöffnet. Das teilt die Stadt Salzgitter mit. „Ich freue mich sehr, dass Salzgitter damit speziell in dieser für uns alle angespannten Zeit ein besonderes Zeichen für Kinder setzt. Kinder brauchen Orte zum Wohlfühlen. Die Kinderbibliothek lädt Kleine und Große zum Verweilen, Lesen und Spaß haben ein“, wird Oberbürgermeister Frank Klingebiel zitiert.

Neue Gestaltung

Leuchtende Farben prägen nun die Kinderbibliothek und sind Ausdruck für ein neues Konzept, so die Mitteilung weiter. Angepasst an die unterschiedlichen Nutzergruppen, wurde der Raum aufgeteilt und pädagogisch an die Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen angepasst. Auf 350 Quadratmetern Fläche können Mädchen und Jungen aus rund 17.000 Bilderbüchern, Büchern, Tonies, DVDs, Zeitschriften, Hörbüchern und CDs auswählen. Auch thematisch ist laut Verwaltung alles zu finden: Von „A“ wie Abenteuer bis „Z“ wie Zirkus.

Auch in der Jugendbibliothek gibt es Neuigkeiten: Ein neues Design und ein neuer Standort. Diese befindet sich jetzt im zweiten Obergeschoss der Stadtbibliothek Lebenstedt. Sämtliche Medien für Jugendliche und junge Erwachsene sind dort präsentiert. Auf 160 Quadratmetern stehen dort zahlreiche Arbeits- und Leseplätze mit Stromanschluss zur Verfügung.

Feier soll folgen

Dem eher leisen Startschuss für Kinder- und Jugendbibliothek soll – baldmöglich – eine fröhliche, bunte Eröffnungsfeier folgen, wie sie ursprünglich zum Welttag des Buches am 23. April geplant war.

Die Stadtbibliothek erwartet ihre Leserinnen und Leser aktuell in Lebenstedt und Salzgitter-Bad, erläutert die Stadt. Zum eigenen Schutz der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass beide Häuser nur mit Mund-Nasen-Bedeckung (MNS-Maske, Alltagsmaske, Tuch oder Schal) betreten werden dürfen. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Serviceangeboten gibt es im Internet unter der Adresse www.salzgitter.de/stabi oder unter (05341) 8393434.

Über die Sanierung

Hintergrund: Weil die Kinderbibliothek nach fast 30 Jahren nicht mehr zeitgemäß war, hatte der Rat der Stadt Salzgitter im Herbst 2019 die Sanierung beschlossen. Rund 100.000 Euro wurden investiert. Ausstattungsgegenstände und Accessoires spendeten die Bibliotheksgesellschaft Salzgitter, die TAG Immobilien GmbH, ebenso „meineSZitty“ und der Kinderschutzbund Salzgitter, so die Verwaltung abschließend.