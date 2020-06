Einbrecher stehlen Fahrzeugteile in Salzgitter-Salder

Die Täter stahlen Fahrzeugteile von auf dem Grundstück in Salder geparkten Fahrzeugen, danach stiegen sie in die Arbeits- und Büroräume des Betriebs ein.

Bislang nicht ermittelte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Gewerbebetrieb in der Museumsstraße in Salzgitter-Salder eingebrochen.

Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Sonnabend, 22.10 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr. Die Täter entwendeten mehrere Fahrzeugteile von auf dem Gelände geparkten Fahrzeugen und durchsuchten die Räumlichkeiten des Betriebs. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1200 Euro.

