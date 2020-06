Lebenstedt. Ein unbekannter Autofahrer fuhr ein Mädchen an, das mit dem Rad zur Realschule fuhr. Die 14-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Lebenstedt

Ein unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Freitag um 7.35 Uhr auf dem Hüttenring/Ecke Gaußstraße eine von rechts kommende, bevorrechtigte 14-jährige Radfahrerin offensichtlich übersehen. Das teilt die Polizei mit. Beim Zusammenstoß wurde das Fahrrad des Mädchens beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt sei das Mädchen in Richtung der nahen Realschule gefahren. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Bei dem Auto, dessen Fahrer flüchtete, könnte es sich um einen silberfarbenen Pkw handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, schwarze Haare, etwa 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

red