Rasender Radfahrer fährt am Salzgittersee Kind an

Ein dreijähriges Kind ist am Sonntag gegen 13.45 Uhr bei einem Unfall mit einem Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der 39-jährige Radfahrer befuhr die Promenade am Salzgittersee. Dabei erfasste er mit dem Rad ein dreijähriges Kind, das zu Fuß mit Angehörigen ebenfalls auf der Promenade unterwegs war. Durch den Sturz verletzte sich das Kind, es wurde vom Rettungsdienst betreut. Nach Zeugenangaben sei der Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit gefahren und habe zudem Kopfhörer getragen, so dass er vermutlich die Warnrufe von Passanten nicht wahrgenommen habe. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

red