Radfahrerin in Salzgitter bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw hat am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr eine 30-jährige Radfahrerin beim Überqueren eines Fußgängerüberweges auf der Neißestraße übersehen. Das teilt die Polizei Salzgitter mit. Beide Fahrzeugführer kollidierten dann laut Polizei miteinander. Die Radfahrerin erlitt hierbei Verletzungen und musste in das Klinikum in Salzgitter gefahren werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 1.800 Euro, heißt es abschließend im Polizeibericht.