Die Täter brechen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein.

Täter brechen Zigarettenautomat in Lebenstedt auf

Bislang unbekannte Täter sind in ein Bürogebäude in der Gustav-Hagemann-Straße in Lebenstedt eingebrochen. Laut Angaben der Polizei fand der Einbruch zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr statt.

Nachdem die Täter über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in das Gebäude gelangt waren, wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und zudem ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 5.000 Euro, heißt es abschließend in der Mitteilung der Polizei.

red