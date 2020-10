Seefest in Salzgitter entfällt coronabedingt auch 2021

Auch im nächsten Jahr wird es kein Seefest am Salzgittersee geben. Das teilt das Organisationskomitee mit. Gemeinsam mit der Volksbank BraWo sehe es die Corona-Gefahr als zu groß an. Ursprünglich hatten das Komitee und die Volksbank BraWo eine Neuauflage für 2020 geplant, es aufgrund der Corona-Krise aber auf das nächste Jahr verschoben.

„Es ist nicht absehbar, dass Corona im Sommer 2021 von der Tagesordnung verschwunden ist“, wird Wilfried Pollmann vom Organisations-Komitee in einer Mitteilung zitiert. Seine Kollegen Wolfgang Kasten, Franz Kress und Rudolf Karliczek sähen das ebenso und hätten das Für und Wider mit dem kommissarischen Leiter der BraWo-Direktion Salzgitter, Stefan Honrath, ausführlich erörtert.

„Veranstaltung mit fünfstelliger Besucherzahl nicht zu vertreten“

Honrath: „Es war ein sehr gutes, vertrauensvolles und tiefgründiges Gespräch, an dessen Ende wir alle zu der Erkenntnis kamen: Eine Veranstaltung mit fünfstelliger Besucherzahl wird man Mitte 2021 nicht vertreten können.“ Das jüngste Seefest, das bislang traditionell in den Jahren mit ungeraden Zahlen stattfand, war 2017. 2019, so heißt es, habe fehlende finanzielle Unterstützung zu einer Absage geführt.

Daraufhin hatte die Volksbank BraWo sich bereiterklärt, das Fest als „Volksbank BraWo Seefest“ massiv zu unterstützen und in 2020 wieder aufleben zu lassen. „Dann machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung“, so Wolfgang Kasten und Franz Kress. „Und in die Zukunft kann man derzeit auch nicht sehen“, ergänzt Karliczek. „Wir werden uns daher Mitte 2021 mit der Volksbank BraWo zusammensetzen und schauen, ob etwas in 2022 geht.“ Dazu Honrath: „Ich kann in 2020 keine Zusage für 2022 geben. Was dann ein passendes Format sein wird, wird man frühestens im nächsten Jahr beurteilen können.“

Endgültiger Leiter soll entscheiden

Zudem sei davon auszugehen, dass bis dahin die Stelle wieder endgültig besetzt sei. „Dann wird der endgültige Leiter oder die Leiterin der Direktion entscheiden, mit welchen Veranstaltungen er oder sie ein Zeichen setzen und unser Engagement für Salzgitter sichtbar machen möchte.“

Honrath sei in der Volksbank BraWo Leiter der Direktion Peine und nehme die Aufgabe in Salzgitter übergangsweise in Personalunion wahr. Zur Zukunft merkt Pollmann abschließend an: „Wir haben Verantwortung für die Besucherinnen und Besucher. Deren Gesundheit geht vor – so sehr wir die erneute Absage bedauern.“