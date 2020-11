Radfahrer raubt Frau in Lebenstedt die Handtasche

Ein Radfahrer hat am Mittwoch um 9.20 Uhr einer älteren Frau auf der Albert-Schweitzer-Straße die Handtasche entrissen. Sie ging auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt. Der Täter flüchtete auf seinem Rad. Den Mann beschreibt die Polizei so: schlank, braune Jacke. Der Täter erbeutete die Handtasche der Geschädigten mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Die Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter, (05341) 18970.

