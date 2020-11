Salzgitteraner Senioren lernen am Zaubertisch digitales Leben

Waltraud Runge und Rosa Kohlmann wissen, was sie in Corona-Zeiten mit ihrer Freizeit anfangen: Sie besuchen den Generationentreff im Martin-Luther-Viertel. Der war schon zuvor ein Anlaufpunkt, jetzt ist er aber noch attraktiver. Denn die TAG Wohnen und der gemeinnützige Verein der TAG Wohnen, der „meineSZitty-Club“, haben dafür einen „Caretable“ kostenlos zur Verfügung gestellt: Eine Art Zaubertisch, eine computergesteuerte Spiel-Fernseh-Spaß-Attraktion.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Es ist seniorenleicht, dort Dinge zu finden

Die Oberfläche ist wie eine Smarthoneoberfläche gestaltet, nur größer, und darunter befinden sich wahlweise Gedächtnisspiele, Memory, Mensch-ärgere-Dich-nicht, die Salzgitter-Zeitung, Bingo und vieles mehr. Es ist leicht, Dinge dort zu finden, man möchte sagen: seniorenleicht. Es kann auch jede Ansicht vergrößert werden. Im Generationentreff, wo der Tisch als einer von zwei TAG-Pilot-Standorten seit zwei Wochen ausprobiert wird, ist er nicht eine Minute alleine, berichtet die Projektleiterin des Generationentreffs, Garnet Eckert, froh. Die Älteren, auch die, die anfangs skeptisch waren, lieben den Tisch. Was zu tun ist, ist selbsterklärend.

Das Smartphone-ABC dient später der Bedienung von Assistenzsystemen

„Es nimmt ihnen die Scheu“, hat Claudius Oleszak beobachtet, der TAG-Standortleiter. Und das ist, was eigentlich beabsichtigt ist. Denn auf lange Sicht möchte das Wohnungsunternehmen seinen Bewohnern digitale Assistenzsysteme, spricht Video-Sprechstunden übers I-Pad bieten können, das Einlösen von Rezepten online, das Einkaufen online. Dazu müssen die Patienten allerdings ein bisschen Smartphone-ABC können. Was sie im Generationentreff gerade so ganz nebenbei und mit viel Spaß lernen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Es müssen keine Figuren desinfiziert werden

Der Tisch ist auch gerade in Coronazeiten das Mittel der Wahl, denn es müssen keine Figuren angefasst (und hinterher desinfiziert) werden, die Spieler tragen Baumwollhandschuhe. Diakonie-Kreisleiterin Petra Behrens-Schröter betont, dass es sich beim Generationentreff ja um eine Freizeiteinrichtung handle und man die Regeln beachten müsse. Bei einer Recherche hat die TAG den Tisch entdeckt, berichtet Oleszak, denn man sei immer auf der Suche, um Bewohnern im Quartier noch mehr zu bieten. „Sie gehen unkompliziert damit um“, sagt TAG-Sprecher Günter Ott. „Viele haben sonst Ängste, dass sie zum Beispiel etwas kaputtmachen.“

Runge: Ich habe mich einfach hingesetzt und gespielt

Vielleicht ist es das unspektakuläre Äußere des Tisches, das solche Ängste gar nicht erst aufkommen lässt. Er sieht nicht aus wie ein teures technisches Gerät, das auf falsche Bewegungen empfindlich reagiert. „Die Rückmeldungen sind toll“, sagt Eckert. Waltraud Runge gehörte zu den Skeptischen, die richtig würfeln wollten. Dann kam Corona. „Ich habe mich dann einfach hingesetzt und gespielt“, berichtet sie. Rosa Kohlmann: „Das ist mein ein und alles!“

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Auch die Jüngeren spielen gerne

Und nicht nur für die Älteren bietet er Abwechslung, natürlich spielen auch die Jüngeren gerne daran. „Es gibt auch Trainingsspiele für Kinder“, sagt Eckert. Es handelt sich ja schließlich um einen Generationentreff, betont Eckert. Derzeit wird aber eher im Einzelunterricht etwa Hausaufgabenhilfe gegeben. Eckert: „Wir machen, was unter den Bedingungen geht.“ Zu zweit am „Caretable“ spielen, das geht jedenfalls.