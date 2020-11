Autofahrer fährt in Lebenstedt unter Betäubungsmitteleinfluss

Unter Drogeneinfluss ist ein 24-jähriger Autofahrer am Freitag, 27. November, gegen 14.25 Uhr in Lebenstedt unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Funkstreifenwagenbesatzung den Audi-Fahrer auf der Peiner Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten mehrere körperliche Auffälligkeiten wahr, die auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen.

Test fällt positiv für THC aus

Ein vor Ort durchgeführter Test fiel positiv für THC aus und bestätigte den Verdacht. Schließlich habe der 24-Jährige eingeräumt, am Abend zuvor Marihuana geraucht zu haben. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Weiterfahrt in seinem Auto wurde ihm untersagt.

red