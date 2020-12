Falscher Dachdecker stiehlt Schmuck in Salzgitter

Schmuck im Wert von 1000 Euro hat ein Betrüger aus der Wohnung einer 81-Jährigen in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße gestohlen. Er gab sich am Montag, 14 Uhr, als Dachdecker aus, wie die Polizei mitteilt. Sein Vorwand um in die Wohnung zu kommen: Im Obergeschoss seien lose Dachziegel, die er reklamieren würde. Er verbrachte eine Viertelstunde allein dort und verließ das Haus. Danach stellte die Frau den Diebstahl fest.

Die Polizei beschreibt den Betrüger so: männlich, zirka 50 Jahre alt, komplett dunkel bekleidet, trug eine Mütze mit Aufschrift, sprach hochdeutsch. Hinweise: (05341) 18970

red