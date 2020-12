THW Salzgitter unterstützt bei Aufbau von Impfzentren

Sie gelten als die Jungs mit dem groben Besteck, als die, die schaffen, was andere nicht können: Das Technische Hilfswerk. Zu welchen Einsätzen sie gerufen werden, wissen sie vorher oft nicht – und auch meistens nicht, wann. Nun ist es wieder so weit: Zwei Helfer aus Salzgitter sind gebeten worden, das niedersächsische Innenministerium zu beraten. Ortsbeauftragter Volker Nowak und Zugführer Daniel Michalski unterstützen seit Ende November im Kompetenzzentrum für Großschadenslagen in Niedersachsen.

Nowak und Michalski bieten die Fähigkeiten des THW an Nowak und Michalski sind wechselweise als Verbindungsperson für das Technische Hilfswerk Niedersachsen im Stab in Celle eingesetzt, berichtet das THW Salzgitter. „Unsere Aufgabe besteht darin, das Land bei der Errichtung von Impfzentren in Niedersachsen zu unterstützen und dabei die Fähigkeiten des THW anzubieten", beschreibt Nowak. Aus dem Landesverband heraus werden überörtliche Hilfeleistungen gesteuert.

Hier geht es um Einsatz-Entscheidungen und Vorgehensweisen Im Stab in Celle würden landesweite Maßnahmen erörtert und auf den Weg gebracht. Nowak: „Hier werden Einsatzoptionen des THW angeboten und über den Landesverband in die Tat umgesetzt." Die Kollegen aus den einzelnen Stabsbereichen würden fachlich über die Möglichkeiten, die das THW hat, beraten und Entscheidungen zu Einsätzen und Vorgehensweisen vorbereitet. THW hat beim Aufbau des Impfzentrums zunächst logistische Aufgaben Im Stadtgebiet von Salzgitter unterstützt das Technische Hilfswerk beim Aufbau des Impfzentrums durch logistische Tätigkeiten, kündigt Nowak an. Michalski: „Wir unterstützen nur beim Transport von Gegenständen für den Aufbau. Der Transport von Impfstoff wird nicht unsere Aufgabe sein." Auch beim Betrieb des Impfzentrums werde das THW Salzgitter tatkräftig unterstützen, „damit auch bei uns in Salzgitter reibungslos geimpft werden kann", sagt Nowak. Voraussichtlich zu Beginn Unterstützung im Bereich der Verwaltung Voraussichtlich werde man in der Anfangszeit im Bereich der Verwaltung unterstützen, glaubt Michalski. „Personalstärke je nach Anforderung der Stadt Salzgitter." Die Arbeit des THW in den Kommunen, wie in der Stadt Salzgitter, wird in diesen selbst geregelt, betont Nowak.