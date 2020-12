Beste Glückwünsche: Martha Firus aus Salzgitter wird 100 Jahre

Sie ist ein Weihnachtskind: Martha Firus wurde am 24. Dezember 1920 als jüngstes von sechs Kindern geboren. Heute feiert sie ihren 100. Geburtstag. Seit zwei Jahren lebt die Jubilarin nun im Johanniterhaus in Lebenstedt.

Jubilarin Firus: Jahrelanges Engagement in der Kirche

Martha Firus hätte sicher viel zu erzählen, Corona macht Besuche bei der rüstigen Frau derzeit indes unmöglich. Also spricht ihr Sohn Harald über seine Mutter. Die habe sich ein Leben lang der evangelischen Kirche verbunden gefühlt. Martha Firus leitete mehrere Jahre in der Kirchengemeinde St. Johannes die Handarbeitsgruppe der Frauen.

Seit einer schweren Erkrankung lebt sie im Johanniterhaus in Lebenstedt. „Dort fühlt sie sich sehr wohl und nimmt engagiert an den Aktivitäten des Hauses teil“, weiß der Sohn. „Ihr Lebensmotto ist: Das Schicksal ist einem in die Wiege gelegt. Diese Einstellung hat ihr auch in schlechten Zeiten geholfen, mit Gelassenheit das Leben zu bewältigen.“

Martha Firus kam nach dem Krieg nach Salzgitter - und gründete hier eine Familie

Martha Firus war 16, als ihre Mutter starb. Da ihre älteren Geschwister bereits ausgezogen waren, kümmerte sie sich um Haus, Hof und den kranken Vater. Ihren Wunsch, Lehrerin zu werden, konnte sie sich nicht erfüllen, berichtet ihr Sohn. „Der Krieg kam dazwischen.“ Während des Krieges, genauer 1944, heiratete Martha Firus. Der Ehemann fiel jedoch wenige Monaten später. Seine Witwe überlebte Flucht und Vertreibung aus der Heimat und strandete nach dem Krieg in Altenhagen bei Lichtenberg. Dort traf sie Verwandte, die ebenfalls aus dem Osten geflüchtet waren.

Martha Firus heiratete 1949 ein zweites Mal und zog mit ihrem Mann in eine kleine Wohnung nach Lebenstedt. In den Jahren nach 1950 bekam das Paar drei Kinder. Martha Firus' Ehemann arbeitete in den Stahlwerken der Salzgitter AG, die Jubilarin kümmerte sich um die Kinder. 1962 zog die Familie in ein kleines Reihenhaus, in dem die heutige Jubilarin bis 2018 lebte. Neben der Pflege des eigenen Schrebergartens verreiste das Paar gerne – am liebsten ins Salzburger Land, manchmal auch nach Kanada. Martha Firus' zweiter Mann starb 1997. Die nun 100-Jährige hat fünf Enkel, drei Urenkel und einen Ururenkel.

Zeitung und die Eintracht gehören auch mit 100 Jahren dazu

Harald Firus beschreibt seine Mutter als „sehr vital“. Sie lese noch täglich die Salzgitter Zeitung und verpasse im TV keine Übertragung von Spielen ihres Herzensvereins Eintracht Braunschweig. Gefeiert werde heute, so der Sohn, der Corona-Situation angemessen in kleinem Rahmen. Er werde sich mit seiner Tochter im Johanniterhaus einem Schnelltest unterziehen. „Erhalten wir grünes Licht, dürfen wir zu meiner Mutter aufs Zimmer. Sie freut sich schon darauf.“