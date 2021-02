Gerhart-Hauptmann-Straße Thiede: Zweiter Bauabschnitt startet

Der Ausbau des zweiten Bauabschnittes der Gerhart-Hauptmann-Straße in Thiede beginnt am Montag, 1. März, zwischen der Adalbert-Stifter-Straße bis zur Matthias-Claudius-Straße. Das teilt die Stadt Salzgitter mit. Eine Vollsperrung ist demnach abschnittsweise notwendig. Umleitungen werden eingerichtet. Die Bushaltestelle wird verlegt. Die Anwohner werden mit einem Brief informiert. Ansprechpartner der Stadt und der Abwasserentsorgung Salzgitter GmbH (ASG) stehen für Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Zuerst wird die ASG mit dem Ausbau des Kanalnetzes beginnen, bevor abschnittsweise der Straßenausbau des rund 300 Meter langen zweiten Bauabschnittes beginnt. Parallel zum Straßenausbau prüft die WEVG die Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau.

Die Arbeiten werden in zwei Teilabschnitten ausgeführt. Abschnitt 1: Einmündung Adalbert-Stifter-Straße bis zur Einmündung Gustav-Freytag-Straße, Zwischenstation an der Simon-Dach-Straße. Abschnitt 2: bis zur Matthias-Claudius Straße/Gerhart-Hauptmann-Straße/Gustav-Freytag-Straße.

In dieser Zeit erfolgt eine abschnittsweise Vollsperrung mit örtlicher Umleitung. Die Anwohner sollen ihre Grundstücke nach Möglichkeit ständig erreichen können. Sollte es aus baulichen Gründen doch zu Einschränkungen kommen, werden sie laut Mitteilung der Stadt zeitnah informiert. Ein Ansprechpartner der Stadt ist für Fragen der Bürgerinnen und Bürger rund um diese Arbeiten vor Ort.

Rund acht Monate dauern die Ausbauarbeiten dieses Abschnittes. Vor allem in der Heinrich-von-Kleist-Straße und der Bert-Brecht-Straße wird ein höheres Verkehrsaufkommen erwartet. Die Kosten für den Ausbau des zweiten Abschnittes werden mit 700.000 Euro veranschlagt. Die Planungen für den dritten Bauabschnitt (Matthias-Claudius-Straße bis Pappeldamm) folgen anschließend.

Information zu den Umleitungen:

Die Straßenausbauarbeiten werden in zwei Teilabschnitten ausgeführt. In dieser Zeit erfolgt eine abschnittsweise Vollsperrung mit örtlicher Umleitung über die Adalbert-Stifter-Straße, Bert-Brecht-Straße, Heinrich von Kleist-Straße, Matthias-Claudius-Straße und umgekehrt.

Fußläufige Verbindungen werden dem Baufortschritt angepasst.

Radfahrer müssen absteigen oder können ebenfalls die Umleitung benutzen.

red