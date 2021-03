Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei in Lebenstedt

Aus derzeit nicht bekannten Gründen sollen fünf Männer am späten Sonntagabend gegen 23.50 Uhr auf der Berliner Straße in der Nähe zur Einmündung Neißestraße in Lebenstedt auf einen 37-jährigen Mann eingeschlagen und diesen verletzt haben. Das teilt die Polizeiinspektion mit. Die Täter hätten sich vom Tatort entfernt, nähere Angaben kann die Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand nicht machen. Derzeit ermitteln die Beamten den konkreten Sachverhalt und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red