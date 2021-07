Ludwig tritt aus: Salzgitters FDP verliert Fraktionsstatus

Der Ratsherr und langjährige Vorsitzende des Kreisverbands der FDP, Ralf Ludwig, hat am Dienstag per E-Mail überraschend seinen sofortigen Austritt aus der Ratsfraktion erklärt. Weil er das Mandat aber nicht zurückgeben will, blockiert er Nachrücker Jens Neubert. So vertritt nur noch einziger Ratsherr, nämlich Vorsitzender Andreas Böhmken die Liberalen im Rat. Die Stadt hat gestern erklärt, dass die Liberalen daher ihren Fraktionsstatus verloren haben. Die Folge ist, dass die FDP neben ihren Stimmrechten in den Fachausschüssen auch die Mittel für die Geschäftsführung verliert. Böhmken forderte Ludwig daher auf, sein Mandat zurückzugeben.

Partei spricht von Entfremdung

Die Partei sprach gestern von einer immer stärker werdenden Entfremdung zwischen ihr und Ludwig. Der eigenwillige Politiker hatte zuletzt für einen Eklat im Rat gesorgt, weil er die finanzielle Beteiligung der Stadt am Widerstand gegen das geplante Endlager Schacht Konrad als „Geldverschwendung“ abgekanzelt hatte.

Ludwig will bei FDP bleiben

Im SZ-Gespräch wollte Ludwig keine Gründe für seinen Austritt nennen. Es gehe um Kontroversen, die parteiintern geklärt werden müssten. Ludwig will der FDP weiterhin angehören, aber nicht wieder für den Rat kandidieren. Hier seien die Liberalen ja weiterhin vertreten.

