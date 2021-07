Corona-Inzidenz über 10: Salzgitter erneuert die Beschränkungen

Salzgitter. Weil die Inzidenzwerte in der Pandemie in Salzgitter seit mehr als einer Woche deutlich über 10 liegen, hat die Stadt Beschränkungen verfügt.

Da die Corona-Inzidenzwerte in Salzgitter konstant deutlich über 10 liegen, verfügt die Stadt über schärfere Regelungen. Der Krisenstab habe daher entschieden, die Beschränkungen der Stufe 1 umzusetzen.

Gastronomie darf weiter öffnen

Sie sehen etwa vor, dass sich maximal zehn Personen aus zehn Haushalten treffen dürfen. Die Gastronomie kann weiter öffnen. Die Beschränkungen gelten ab Samstag.

5404 Infektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 19,18, die Gesamtzahl der Infektionen bei 5404, das sind sechs Fälle mehr als am Mittwoch. Es gab 33 aktuelle Infektionen.

