Jubiläum in Lebenstedt 30 Jahre „Stella di Mare“ in Lebenstedt: Gäste gratulieren

Mit 16 Jahren kam Pasquale Diana aus Italien aus seinem Heimatort Agnone nach Salzgitter. Er jobbte in einigen Lokalitäten und lernte seine Frau Tatjana kennen. Sein Ziel war stets, ein Restaurant aufzumachen, was er mit seiner Frau am 9. Februar 1991 umsetzten konnte. Es entstand das Restaurant „Stella di Mare“ an der Berliner Straße in Lebenstedt. Der Küchenchef Valerio Alietti arbeitet seit 28 Jahren im Stella di Mare. Der Chefkellner Bruno Orlando kann auf 25 Dienstjahre zurückblicken. Das haben die beiden Stammgäste Gudrun und Gerd Gollnick recherchiert.

Sie schreiben weiter an unsere Redaktion: „Nicht nur Menschen aus Salzgitter, sondern aus der gesamten Region kommen zum Essen. Die Freundlichkeit der Restaurantbesitzer sowie auch der Service des Personals erwecken den Eindruck, dass man mit Herzlichkeit in einer familiären Atmosphäre aufgenommen wird.“ Das Lokal hat 70 Sitzplätze im Innenbereich und im Außenbereich können 50 Personen verwöhnt werden. Zudem steht ein Clubraum für ungefähr 30 Personen zur Verfügung. Dort werden Familienfeiern nach Absprache und Bedarf ausgerichtet.

Ehepaar Gollnick bedauert: „Die legendären Weinproben mit einem Angebot von einem Fünf- bis Sechs-Gänge-Menü – einschließlich Life-Begleitmusik – sind wegen Corona 2019 und 2020 ausgefallen. Auch eine 30-Jahresfeier konnte nicht stattfinden. Das Ehepaar Diana hat sich entschlossen, in dieser Zeit das Restaurant zu renovieren. Gerd Gollnick überlegte, wie man das Ehepaar Diana überraschen könnte. Als die Restaurantbesuche gelockert wurden, sprachen er und seine Frau Gudrun Stammgäste an: Am 1. Juli trafen sich 23 von ihnen im „Stella di Mare“ zum Essen, anschließend sangen sie ein selbst gedichtetes Lied und in einem Riesen-Pizza-Karton wurden Glückwunschkarten der Stammgäste überreicht.

