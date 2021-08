Am Hüttenweg Mann bedroht zwei Minderjährige in Lebenstedt mit Waffe

Die Polizei Salzgitter ermittelt nach einer Bedrohung mit einer Waffe in Lebenstedt am Hüttenring am Sonntag, 22. August, 17.20 Uhr. Zeugenvernehmungen ergaben, dass ein Tatverdächtiger aus derzeit nicht bekannten Gründen mindestens zwei minderjährige Personen mit einer Waffe in der Öffentlichkeit bedroht haben soll.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Der Mann soll gezielt mit einer offensichtlich „scharfen“ Schusswaffe zwei jugendlichen Männern im Alter von 15 und 16 Jahren gedroht haben, gibt die Polizei Auskunft. Entsprechende „scharfe“ Munition hatte der Tatverdächtige laut Polizei dabei. Die Opfer sind deutscher und syrischer Nationalität.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der Durchsuchung wurden verfassungswidrige Symbole entdeckt

Polizeibeamte trafen sehr schnell am Tatort ein und konnten den Mann noch am Tatort festnehmen, allerdings erst nach „Vorhalt der eigenen dienstlichen Schusswaffen“, wie die Polizei schreibt. Es handelt sich um einen 45-jährigen Deutschen aus Salzgitter. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein verbotenes Messer sowie Aufschriften und Gegenstände, die verfassungswidrigen Organisationen zuzuordnen und offensichtlich rechtspolitisch ausgerichtet sind, etwa Symbole mit Hakenkreuzen. Die Waffe ist laut den Ermittlungen offensichtlich illegal beschafft worden. Der Tatverdächtige sollte am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Richter vorgeführt werden.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen und der Tat machen können. Zur Tatzeit trug er schwarze Bekleidung. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970. red

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de