Polizei sucht EC-Kartendieb, der in Thiede Geld abhob

Die Polizei ermittelt nach missbräuchlicher Nutzung einer EC-Karte. Nach Stand der Ermittlungen hatte am 20. Mai, 11.10 Uhr, ein Unbekannter in der Landessparkassenfiliale Schäferwiese in Thiede nach dem Diebstahl einer EC-Karte mit Pin an einem Geldautomaten eine Auszahlung über 1000 Euro veranlasst, so die Polizei.

Mit diesem Foto eines Tatverdächtigen sucht die Polizei Zeugen. Foto: Polizei

Täterbeschreibung: Brillenträger, schwarzes Cap, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, grüne längere Jacke und helle Schuhe, Mund-Nasenschutz. Zeugenhinweise unter (05341) 18970.

red

