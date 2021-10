Salzgitter. Die Polizei hat bei Einsätzen am Wochenende in Salzgitter zahlreiche Delikte geahndet. Vor allem ging es um Unfallflucht.

Einsätze am Wochenende Polizei ertappt in Salzgitter Verkehrssünder bei Kontrollen

Die Polizei wurde am Wochenende zu zahlreichen Einsätzen gerufen. So ging es unter anderem um Unfallflucht, Alkohol am Steuer und Sachbeschädigung.

So hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag gegen 11.30 Uhr an der Heinrich-von-Stephan-Straße in Salzgitter-Bad beim Vorbeifahren einen geparkten Wagen gerammt und dabei den linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unbekannte zerkratzen Lack

Unbekannte haben zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag wurde einen geparkten roten Opel Corsa an der Siegfriedstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu diversen Lackkratzern im Bereich der Fahrertür. Sie wurden laut Polizei vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Polizei kontrollierte Autofahrer

Bei Kontrollen in Lebenstedt sind der Polizei mehrere Delikte aufgefallen. So stoppte eine Funkstreifenbesatzung am Freitag Mittag an der Gustav-Hagemann-Straße einen 25-jährigen Autofahrer, ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. In der Nacht zu Samstag stoppten die Beamten an der Peiner Straße einen 44-jährigen Autofahrer, der durch seine eigenwillige Fahrweise aufgefallen war. Es stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war.

Autofahrer rammt Wagen

Am Freitag gegen 13.55 Uhr kollidierte ein Auto auf der Neißestraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Es entstand hoher Sachschaden. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon (05341/18970).

