Sind froh über den vereinbarten Regiewechsel in einer alteingesessenen Arztpraxis am Fredenberg (von links): Das Mediziner-Ehepaar Dr. Yesim und Dr. Jameda Kahraman wird die Praxis von Jozef und Luzie Blonski übernehmen, Ratsherr Günter Karl-Heinz Gehmert (Freie Wähler) sieht dies auch als Folge der vom Rat beschlossenen Förderrichtlinie an.