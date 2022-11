Sabine Witte: Die Frau, die dem Zonta Club Salzgitter auffiel

Thiede. Sabine Witte sorgt dafür, dass Kinder in Thiede Lesestoff bekommen. Was ihr bei ehrenamtlicher Arbeit wichtig ist und woher ihre Liebe zum Lesen kam.

Sabine Witte hat die Stadtbücherei Thiede mitgegründet. Der Zonta Club Salzgitter, der alle zwei Jahre den Preis „Die Frau, die uns auffiel“ vergibt, bemerkte ihr Engagement. Ende Oktober erhielt Sabine Witte diese Auszeichnung. Wir sprachen mit der Frau, die dafür sorgt, dass Kinder auch in Thiede Lesestoff bekommen.

Bereits in ihrer Kindheit habe sie viel gelesen, erzählt Witte: „Meine Eltern waren im Buchclub und haben uns Kinder immer gut mit Büchern versorgt.“ In Salzgitter geboren und aufgewachsen nutzte sie als Kind gerne das Angebot des Bücherbusses, den es in Thiede früher gab. Im Jahr 1996 wurde hier das Angebot des Busses eingestellt, der wie eine fahrende Bibliothek funktionierte.

Den Wegfall des Bücherbusses fand Sabine Witte schade: „Das war auch ein schöner Treffpunkt für uns“, sagt sie. Damit sie und ihre Kinder trotzdem genug Lesestoff bekamen, mussten sie zur Lebenstedter Bücherei fahren. Einige Bekannte hätten auch die Bibliothek in Wolfenbüttel benutzt, so Witte. Die Bücherei dort ist näher, als die in Lebenstedt.

Dadurch ist ihr damals die Idee gekommen: „Wieso nicht hier im Ort etwas erschaffen?“ Und so ging es los: Sie gründete 1997 den Verein „Bücherfreunde Thiede“ und im Oktober konnte die Stadtbücherei Thiede schon eröffnen. Die Regale und der Bücherbestand seien aus dem Keller der Stadtbibliothek und den Bücherbussen. „Es war eigentlich eine Mords-Aktion“, sagt die Vereinsvorsitzende im Nachhinein.

Thiedes Bücherei: Auf ehrenamtlicher Basis betrieben

Oft betont Sabine Witte, dass dies keineswegs ihr alleiniger Verdienst war. In der Bücherei ist insgesamt ein Team von 18 Ehrenamtlichen beschäftigt. Dass es genügend Helfer gebe sei wichtig, so Witte. Besonders im Ehrenamt sollten es nicht zu viele Aufgaben für den Einzelnen werden, denn: „Durch Überforderung bekommt ehrenamtliche Arbeit sonst einen bitteren Beigeschmack“, gibt die Vorsitzende zu Bedenken.

Dann könnte es schnell passieren, dass die Gruppe auch immer kleiner werden würde. Um dem vorzubeugen, achten die Bücherfreunde Thiede darauf, dass jeder seine Freiräume haben kann: „Es soll auch Spaß machen“, sagt Witte.

Sabine Witte: „Es ist immer etwas zu tun“

Bei regelmäßigen Teamtreffen besprechen und organisieren sie die Arbeit. Sabine Witte delegiert dabei häufig die verschiedenen Aufgaben. In der Ausleihe wechseln sie so durch, dass jeder etwa alle zwei Wochen Schichten übernimmt.

Ein Schwerpunkt der Bücherei ist auch die Betreuung von Kitas und Schulklassen. Die Pandemie hat deren Besuche natürlich ausgebremst. Aber dieses Jahr seien Klassen wieder regelmäßig zu Besuch gewesen, berichtet Witte. „Es ist immer etwas zu tun“, sagt sie. Flohmärkte, Sortieren der Bücher, ein neuer Bücherwagen oder eben Schulbesuche.

In ihrer Rede bei der Preisübergabe des Zonta Clubs Salzgitter beschreibt sie, wieso sie und die anderen Mitglieder der Bücherfreunde Thiede die ehrenamtliche Arbeit trotzdem gerne machen: „Wir sind der Meinung, es ist wichtig, eine Bücherei vor Ort zu haben.“ Sabine Witte sagt auch, dass sie gerne Initiative zeige und Mitstreiter finde: „Man merkt, dass vieles doch möglich ist.“

