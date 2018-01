Jugendfeuerwehr sammelt Bäume ein

Sehlde Mit dem Dreikönigstag hatten die Weihnachtsbäume in vielen Haushalten ausgedient. Die Jugendfeuerwehren aus den Gemeinden Sehlde und Heere sammeln sie nun in den Ortschaften gegen einen kleinen Obolus ein, kündigen sie an. Los geht es am Samstag, 13. Januar, um 9 Uhr.