Mitfahrsystem für mehr Mobilität in der Gemeinde Burgdorf

Die Bänke des Vereins Burgdorf mobil (Bumo) sind ein Baustein, um die Mobilität in der Gemeinde zu verbessern. Sie wurden am Samstag offiziell in Betrieb genommen. In allen Ortsteilen gab es zeitgleich ein Programm mit Mitfahr-Rallye, Spielen sowie Essen und Trinken. Interessierte Bürger informierten sich zu den Angeboten des Vereins. Häufig gefragt wurde, wie sie aus den umliegenden Orten wieder zurückkommen. „Während der Fahrt kommt...