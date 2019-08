Diebe stehlen in Baddeckenstedt Geld und Schmuck

Diebe sind am Montag, 12. August, zwischen 9 Uhr und 9.40 Uhr in zwei Häuser, Am Liesenfeld und Weidenweg, eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die unbekannten Täter in beiden Fällen durch geöffnete und unverschlossene Zugangstüren Eintritt zu den Häusern. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2100 Euro.

Die Polizei in Salzgitter fordert dazu auf, Türen und weit geöffnete Fenster niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Denn Diebe nutzten solche Chancen, um schnell Wertgegenstände zu erbeuten. Oft befänden sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Einbruchs sogar im Haus oder im Garten. Bei Fragen und für eine Beratungen steht die Polizei zur Verfügung.