Nordassel: 26-Jähriger beschmeißt Autos mit Steinen

Aus bisher noch unbekannten Gründen hat ein 26-jähriger Mann am Sonntag gegen 16.30 Uhr an der Straße „Neuer Weg“ geparkte und ein vorbeifahrendes Auto mit Feldsteinen und Kopfsteinpflaster beschmissen. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro, so die Polizei. Der Täter konnte von der Polizei angetroffen werden. Gegen den 26-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.