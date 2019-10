Umwelteinsatz in Sehlde: Diesel in Innerste ausgelaufen

Ausgelaufener Dieselkraftstoff hat am Montagmorgen gegen 9 Uhr die Feuerwehren in der Samtgemeinde Baddeckenstedt zu einem Umwelteinsatz an der Innerste in Sehlde alarmiert. Auf einem Betriebsgelände, direkt an der Innerste gelegen, war Dieselkraftstoff aus einem LKW in den Fluss ausgelaufen. Nach der großen Ölspur vom vergangenen Donnerstag (unsere Zeitung berichtete) war dies der nächste größere Einsatz in Sehlde, wie die Feuerwehr mitteilt.

Die Feuerwehren aus Sehlde, Baddeckenstedt und Heere setzten in Höhe der Ortschaft eine vollständige Ölsperre und kontrollierten den Flussverlauf mit Hilfe eines Bootes. Im Anschluss erfolgte eine regelmäßige Kontrolle der Sperre durch die zuständige Ortsfeuerwehr. Im Einsatz waren auch die Polizei sowie die untere Wasserbehörde.