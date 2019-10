Baddeckenstedt: Die Musiker von Pymp wollen hoch hinaus

Wir treffen die jungen Künstler von Pymp in ihrem Übungsraum in Baddeckenstedt. Mitten in einem ruhigen Wohngebiet macht sich das Schlagzeug von Drummer Louis Bonse bereits von draußen bemerkbar. Im elterlichen Tonstudio stecken sie bei Wind und Wetter etliche Stunden in ihre Musik. Pymp hat es...