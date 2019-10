59-jähriger Fahrer bei Unfall bei Nordassel schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstag, 15. Oktober, kurz nach 12 Uhr auf der Landesstraße 494 zwischen Nettlingen und Nordassel. Ein 59-Jähriger aus Salzgitter verlor aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend frontal gegen einen Straßenbaum, so der Polizeibericht.

Der Salzgitteraner sei in seinem Auto eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Mit schweren Verletzungen sei er in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht worden.

Während der Unfallaufnahme sei die L 494 komplett gesperrt gewesen. Es sei Schaden in Höhe von zirka 63.000 Euro entstanden.