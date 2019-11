Holzunterstand in Heere gerät in Brand

Ein Holzunterstand hat am Dienstagmorgen zwischen zwei Wohnhäusern in Heere gebrannt. Wie Gemeindebrandmeister Christian Harbich mitteilt, hatten aufmerksame Autofahrer gegen 5.15 Uhr an der Landstraße, Ortsausgang Heere in Richtung Baddeckenstedt, einen Feuerschein mit starker Rauchentwicklung beobachtet. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Erste Löschmaßnahmen seien bereits durch die Anwohner erfolgt. Die eingesetzten Feuerwehren aus Heere und Sehlde waren schnell vor Ort, um eine weitere Ausbreitung des Brandes in der engen Bebauung zu verhindern.

Die Feuerwehrleute löschten den Unterstand unter schweren Atemschutz und räumten das Brandgut aus. Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Gebäude mit Hilfe einer Wärmebildkamera.

Nach knapp einer Stunde Einsatz konnte „Feuer aus“ gemeldet werden, so die Mitteilung weiter. Neben den Freiwilligen Feuerwehren waren auch der Rettungsdienst Salzgitter sowie die Polizei vor Ort. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.