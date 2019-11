Neubaugebiet soll am Sehlder Ortsrand entstehen

Die Gemeinde Sehlde plant ein Neubaugebiet auf dem Bleeke. Am Ortsausgang, in der Verlängerung der Hainbergstraße, sollen rund zehn neue Bauplätze erschlossen werden. Die Planungen stecken grade erst in den Anfängen und es ist noch zu früh, eine genaue Anzahl der Bauplätze oder die Größe der Grundstücke zu benennen, erklärte Bürgermeister Reinhard Päsler auf Nachfrage der Salzgitter Zeitung. Wichtig sei es, den bauwilligen Bürgern eine...