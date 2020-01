St. Lambertus in Burgdorf ist eine Kirche im Wandel der Zeit

Schon von außen sieht man der St.-Lambertus-Kirche in Burgdorf an, dass sie eine lange, wechselvolle Geschichte hinter sich hat, denn sie präsentiert sich mit einer ungewöhnlich unegalen Front. Ihre Anfänge als romanischer Steinbau liegen irgendwo im 13. Jahrhundert. Davor gab es vermutlich schon eine Holzkirche an dieser Stelle. An den Saalbau aus Bruchstein wurde während der Jahrhunderte immer wieder angebaut. Grabungen erwiesen,...