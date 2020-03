Berel. Die Unbekannten sind am Mittwoch oder Donnerstag in eine Maschinenhalle eingebrochen.

Einbrecher stehlen Diesel und Werkzeug in Berel

Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 6.10 Uhr, in eine Maschinenhalle in Berel eingebrochen. Sie erbeuteten aus den landwirtschaftlichen Fahrzeugen 2000 Liter Kraftstoff sowie mehrere Werkzeuge. Zeugen melden sich bei der Polizei unter (05341)18970.