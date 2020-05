Zwei LKW touchieren sich bei Klein Elbe – ein Verletzter

Klein Elbe. Zwei entgegenkommende Lastwagen haben sich zwischen der Gaststätte Nauenburg und Klein Elbe in der Fahrbahnmitte touchiert.

Die Feuerwehr ist am Montag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 6 in Höhe der Abfahrt Heere gerufen worden. Zwei entgegenkommende Lastwagen hatten sich zwischen der Gaststätte Nauenburg und Klein Elbe in der Fahrbahnmitte touchiert. Eine leichtverletzte Person wurde dem Rettungsdienst Salzgitter übergeben, teilt die Feuerwehr Baddeckenstedt mit. Der Einsatz für die freiwilligen Kräfte aus Haverlah, Steinlah und Sehlde konnte zügig beendet werden.