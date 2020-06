Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Burgdorf und Lesse

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen um 9.20 Uhr in Burgdorf ereignet. Wie die Feuerwehr Baddeckenstedt mitteilt, stieß auf der Kreuzung der Kreisstraße 57 und der Landesstraße 474 zwischen Burgdorf und Lesse ein PKW mit einem Lieferwagen zusammen. Das Auto landete in einem Kornfeld, beide Insassen wurden leicht verletzt. Der Lieferwagenfahrer blieb unverletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Burgdorf, Nordassel und Hohenassel.

red