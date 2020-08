Mann bedroht und verletzt nach Streit in Baddeckenstedt andere

Die Taten begannen an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Baddeckenstedt.

Ein Mann, laut Polizei „offensichtlich psychisch auffällig“, hat am Montagabend die Beamten in Baddeckenstedt beschäftigt. Ein Hinweisgeber hatte die Polizei alarmiert, nachdem der Mann gegen 17.30 Uhr nach einem Streit mit mehreren Personen ein Geschäft an der Heinrich-Nordhoff-Straße nicht verlassen wollte, heißt es im Polizeibericht. Zur Ursache des Streites könnten keine Angaben gemacht werden, beim Eintreffen der Streife sei der Mann nicht mehr am Ort gewesen.

Mehrere Sraftaten folgen

Bei seiner Flucht soll der Mann mehrere Straftaten begangen haben, das hätten weitere Ermittlungen und Hinweise ergeben. Gegen 17.40 Uhr soll er an der Heinrich-Nordhoff-Straße an einem geparkten BMW den Außenspiegel zerkratzt und in Richtung Fahrzeugfront gebogen haben – Schaden von mindestens 300 Euro, so die Polizei.

Auto wurde beschädigt

Zwischen 17.40 bis 18.20 Uhr soll er an einem an der Lichtenberger Straße abgestellten VW den Heckwischer abgebogen haben – Schaden von mindestens 50 Euro. Zudem soll er mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Friseurgeschäftes an der Lichtenberger Straße eingeworfen haben – Schaden von mindestens 250 Euro.

Mit Messer bedroht

In einem weiteren Fall zu dieser Zeit und an der Lichtenberger Straße sei der Mann von einem 47-Jährigen auf sein Fehlverhalten (Sachbeschädigungen) angesprochen worden. Er soll den 47-Jährigen mit einem Messer bedroht und später einen 43-Jährigen in den Rücken getreten und leicht verletzt haben.

In Gewahrsam genommen

Am Breslauer Weg in Baddeckenstedt sei der Mann dann von der Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen worden. Es sei ein Rettungswagen angefordert worden, einer Mitarbeiterin der Feuerwehr habe der Mann während ihres Einsatzes in den Bauch getreten und sie leicht verletzt. Der Mann sei zur Begutachtachtung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht worden.

red