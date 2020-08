Feuerwehren errichten nach Unfall Ölsperren bei Steinlah

Steinlah. Hintergrund war ein Treckerunfall, der sich am Freitagvormittag in der Feldmark ereignet hatte. Es kam Bindemittel zum Einsatz.

In der Feldmark in der Nähe der Ortschaft Steinlah rutschte am Freitagvormittag ein Trecker in einen Graben. Eine dadurch verursachte Beschädigung am Fahrzeug ließ Öl direkt in einem mit Wasser gefüllten Graben laufen, berichtet das Presseteam der Feuerwehren Baddeckenstedt.

Die Ausbreitung verhindert

„Die alarmierten Feuerwehren aus Steinlah und Heere konnten zunächst eine weitere Ausbreitung der Verschmutzung verhindern. Nach Rücksprache zwischen Einsatzleiter und dem hinzugerufenen Umweltamt des Landkreises Wolfenbüttel wurden dann im weiteren Verlauf zwei Ölsperren errichtet und das ausgetretene Öl wurde mit Bindemittel aufgenommen.

Abschluss nach zwei Stunden

Der Umwelteinsatz für war für die Feuerwehrkräfte nach zirka zwei Stunden beendet.“ Der Trecker selbst habe von Landwirten geborgen werden können.

